ASEV'de öğrenci sayısı 10 bini aştı

Aliağa Belediyesinin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ASEV, güçlü kadrosu ve geniş kapsamlı kurs programıyla 7'den 77'ye tüm Aliağalıların sanatla buluşma noktası oldu. Kaliteli ve modern hizmet anlayışından ödün vermeyen ASEV, son beş yılda 10 binden fazla kursiyere sanatın farklı branşlarında eğitim verdi.

Toplumun her kesimine hitap eden ASEV, verdiği oyunculuk, müzik, dans, resim, el sanatları, piyano, gitar, bağlama, keman, ud, klarnet, ney, kaval-zurna, tiyatro, tiyatro metin yazarlığı, hasır örme, ebru sanatı, resim, şan şarkı söyleme teknikleri, bale, halk dansları, modern dans eğitimlerinin yanı sıra ritim atölyesi, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eğitimleri ile Aliağa'nın sanat okulu haline geldi. ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerler yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte sahne alarak hünerlerini Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma imkânı da yakaladı.