Asfaltta tüm zamanların rekoru kırıldı

Büyükşehir, bu yıl döktüğü asfalt miktarını bir önceki yıla göre 22, ova yollarının sathi kaplamasını ise yüzde 75 artırmış oldu.

Belkahve, Bayındır ve Bergama'daki 3 şantiyede birden asfalt ve parke üretimi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında asfalt rekoru kırdı. Asfalt kapasitesini saatte 160 tondan 740 tona çıkaran Büyükşehir, başta sorumluluk alanına sonradan bağlanan ilçelerdeki köy ve ova yolları olmak üzere, kentin her noktasında tempoyu artırdı. İzmir'in yerel yönetimi, 2018 yılında bin 500 kilometre ova yolu ile 2 bin 143 kilometrelik yolun asfaltını gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. 2017 yılında bin 533 kilometre uzunluğundaki yola eşdeğer 1 milyon 789 bin tonluk asfalt döken Büyükşehir, 2018'de döktüğü asfalt miktarını yüzde 22 artırarak 2 milyon 100 bin tona çıkardı. 2017'de 4 milyon 250 bin metrekare alanı (850 kilometre uzunluğunda) asfaltlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018'de 7.5 milyon metrekare (bin 500 kilometre uzunluğunda) ova yolunu asfaltladı. Buradaki artış oranı ise yüzde 75'e ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018'deki asfalt performansıyla, İzmir'de tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu.

15 yılda 7 bin 100 kilometre

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2004 yılında başlatılan ova yollarının düzenlenmesi projesi kapsamında, 15 yılda 35 milyon 500 bin metrekare alanı yani 5 metre genişliğinde 7 bin 100 kilometre uzunluğunda yolu asfaltladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarıyla, çiftçileri kışın çamurdan, yazın tozdan kurtardı. Üreticilerin ürünlerinin kalitesi artarken alıcıların tarla ve bahçelere ulaşımı kolaylaştı; maliyetler azaldı. Böylece İzmir, “yerelde kalkınma” hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmış oldu.

Muhtar talepleri dikkate alındı

Asfalt çalışmaları, başta 11 metropol ilçesi olmak üzere kentteki tüm muhtarlarla toplantı yapan Başkan Aziz Kocaoğlu'na iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildi. İzmir'in birçok bölgesindeki su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinin karşılanması amacıyla başlayan yoğun altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollar başta olmak üzere, merkezdeki mahallelerde asfalt harekatına geçildi. Asfalt, ova yollarının sathi kaplaması, kilit parke döşeme, ova yollarında kireç stabilizasyonu ve yol kaplamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmalarına harcadığı para 1 milyar 50 milyon TL oldu.