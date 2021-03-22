Aşık Veysel Buca'da türküleriyle anıldı

İzmir'de Buca Belediyesi, unutulmaz halk ozanı Aşık Veysel'i Dünya Şiir Gününde andı. Şair Vedat Araz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi konserde, Aşık Veysel'in eserleri Bucalılarla, türkü ve şiir severlerin evlerine konuk oldu.

Sanatın ve sanatçının pandemi sürecinde yanında olan Buca Belediyesi, Türkiye'nin unutulmaz halk ozanı Aşık Veysel'i şiirlerle, türkülerle andı. 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri kapsamında, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri'nde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilen konser, Buca Belediyesinin sosyal medya hesaplarından çevrim içi olarak yayınlandı.

Şair Vedat Araz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konserde, müzisyenler; Öznur Korkmaz, Hüseyin Kurtulmaz ve Zafer Güler sahne aldı. Aşık Veysel'in ölümsüz eserlerini seslendiren sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.