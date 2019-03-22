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Aşık Veysel, türküleriyle anıldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Ödemiş’te şiirleri ve türküleri ile anıldı.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Ödemiş'te şiirleri ve türküleri ile anıldı.


Ödemiş Anadolu Lisesi, halk ozanının 46'ıncı ölüm yıl dönümünde türkü şöleni düzenledi. Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi büyük salonda düzenlenen konsere, Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'nün yanı sıra okul müdürleri, eğitimciler, öğrenciler ve velileri katıldı. Okulun müzik öğretmeni İnan Ödemiş'in hazırladığı programın sunuculuğunu da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Ebru Eren ve Özaltın Özgök üstlendi. Okul müdürü Erdal Görken, yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in Anadolu ve Türk milletini anlattığını söyledi. Hayat hikayesi eşliğinde Aşık Veysel'in şiirlerinin ve türkülerinin okunduğu program ilgi gördü.

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