Aşıklar Başkan Soyer'i ziyaret etti

Aşıklık geleneği dalında "UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri" isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek ödülünü takdim etti. Aşıkların atışması ise ziyarete renk kattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden ve yaşayan ustalarından Ali Rıza Ezgi'yi ağırladı. Aşıklık Geleneği dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri” isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi'yi tebrik eden Başkan Soyer, “Ne mutlu ki bize İzmir'de sizin gibi bir hazineye sahibiz. Sizinle iftihar ediyorum. Siz bizim geçmişimiz ile aramızdaki bağsınız. Bu sanatı geleceğe taşıyacak olan kişilersiniz” dedi.

Renkli görüntüler oluştu

43 yıldır İzmir'de yaşadığını belirten aşık Ali Rıza Ezgi, usta sanatçı Neşat Ertaş'ın aldığı bu ödüle layık olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve bu geleneğin sürmesi için İzmir'de 20 aşıkla birlikte çalıştıklarını kaydetti. İzmir Halk Aşıkları Dernek Başkanı aşık Celal Bulut ile aşık İskender Yıldırım'ın da bulunduğu ziyarette aşıklar, geleneklerini yaşatmak ve çalışmalarını sürdürmek için Başkan Soyer'den farklı bir şekilde yer talebinde bulundu.

Ellerine sazlarını alarak “Aşıklar çok konuşmayı sevmez, derdini sazıyla anlatır” diyen aşıkların atışmasını ilgiyle dinleyen Başkan Soyer, yer talebi ile ilgili olumlu yanıt verdi. Soyer, “Sizi korumak, kollamak, bu geleneği yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim vazifemiz” diye konuştu.