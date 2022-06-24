Aşıklık geleneği Buca'da yaşatıldı

Buca Belediyesi, aşıklık kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için Hasanağa Bahçesi'nde Aşıklar Şöleni düzenledi. Katılımcı aşıkların atışmalarıyla renklenen etkinliğe Bucalıların ilgisi büyüktü.

“Sazı elinde sözü dilinde Aşıklar Buca'da” sloganıyla Buca Belediyesi tarafından, uzun yıllardır hayata geçirilen Aşıklar Şölenine bu yıl da ilgi yoğundu. Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilen şölene birbirinden önemli aşıklar katılım gösterdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği şölende sahne alan aşıklar, sazlar eşliğinde atıştı. Aşık Celal Hoca, Aşık Ensar İpekoğlu, Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Nuri Demiroğlu, Aşık İskender Yıldırım, Aşık Kenan İnkayalı, Aşık Köksal Topçu, Aşık Bedri Sinan, Aşık Turgut Yılmaz, Aşık Mehmet Divanoğlu, Aşık Ahmet Aras, Aşık Serdar Çelik, Aşık Güngör Kaptan, Aşık Mansur Alyansoğlu, Aşık Firgani Uykur, Aşık Firgani Koluçolak, Aşık Fahrettin Akdağ ve Azerbaycanlı Aşık Cevati'den oluşan dev kadro, halkın üzüntülerini de sevinçlerini de türkülerine yansıttı.

Vatandaşlarında keyifli anlar geçirdiği etkinlikte bir konuşma yapan İzmir Aşıklar ve Ozanlar Derneği Başkanı Celal Bulut, şölene ev sahipliği yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber de, ilçede geleneksel hale gelen bu şenliği Buca Belediyesi olarak çok kıymetli bulduklarını vurgulayarak, “Aşıkların önemi bugün daha da arttı. Zira ellerinde akıllı telefonlarla birbirleriyle sohbet edemeyen insanların çağında yaşıyoruz. İşte aşıklık geleneği, bu yabancılaşma içinde bize özümüzü hatırlatma, birbirimizin sözüne kulak verme fırsatı verir” dedi.