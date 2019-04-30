Asil bebek, 105 günlük yaşam savaşını kazandı, hayata 'merhaba' dedi

26 haftalık dünyaya gelen Asil Bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde verdiği 105 günlük yaşam savaşını kazandı. Emine Ezgi ve Aziz Hüseyin çiftinin ilk bebeklerinin taburcu oluşu, ailede ve hastanede büyük sevince yol açtı. 990 gram doğan bebek, 2 kilo 400 gram ağırlığa ulaşarak ikinci hayatına ‘merhaba' dedi.

İki yıllık evli Emine Ezgi ve Aziz Hüseyin Cerit çiftinin ilk bebekleri Asil, erken dünyaya geldi. İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesinde acil ameliyat alınan anne, bebeğini sezaryenle dünyaya getirdi. 990 gram dünyaya gelen Asil bebek, hemen Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Organları tam gelişmeden doğan bebek, bir ay boyunca solunum cihazına bağlı takip edildi. Annesinin her gün sağıp getirdiği sütle beslenen bebek, yaşam inadını sürdürmesiyle hayata tutunmayı bildi ve Asil Bebek, tam 105 günlük yaşam savaşını kazanmayı başardı.

Taburcu olduğu gün anne ve babasına teslim edilen Asil bebek, etrafa gülücükler saçtı. Anne ve baba, yavrularının üzerinden bir an bile gözlerini ayırmadı. Hastane doktorlarına ve yenidoğan hemşirelerine minnettar olduklarını belirten aile, "Yavrumuza Allah uzun ömür versin. Doktor Sinan ve Tarkan Bey ile yenidoğan servisi hemşirelerine teşekkür ederim" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Kurtul, son yıllarda özellikle yardımcı üreme tekniklerinin yaygın kullanımı ile prematüre doğumların arttığını ifade etti. Dr. Kurtul, hastanelerinde ve Türkiye'nin bir çok yenidoğan yoğun bakım merkezinde 24 haftalık veya 500 gram civarında doğan bebeklerin, uygun bakım ve destek tedavileri ile yaşatılabildiğini ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini ifade etti.

Dr. Kurtul, prematüre bebeklerde 32. gebelik haftası ve altında doğanlarında organ gelişimlerinin yetersiz olmasından dolayı solunum başta olmak üzere, kalp sorunları, kafa içi kanama, bağırsak yırtılmaları ve göz problemlerinin yaşanabildiğini ve ciddi enfeksiyonlarla karşılaşılabildiğini belirtti. Dr. Kurtul, sağlıklı bir şekilde taburcu ettikleri asil bebekte, bir çok sorunla karşılaştıklarını; ancak iyi tedavi ve takip ile sorunların üstesinden geldiklerini söyledi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisindeki mesai arkadaşlarıyla Dr. Asil bebeğin sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden Dr. Kurtul, bebeğin büyüme ve gelişme sürecini de yakından takip edeceklerini ifade etti.