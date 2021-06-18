"Aşılama sayısı günlük 1 milyonu geçti, böyle giderse rahat bir kış bizi bekliyor"

Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için toplumun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, son günlerde günlük 1 milyonu geçen aşılama sayısının umut vaat ettiğini söyledi. Aşılamanın bu şekilde devam etmesi halinde, ağustos sonunda normal hayata geçişin mümkün olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Sakarya, aşının Hindistan'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Delta varyantına karşı da koruyuculuğu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son günlerde aşılama konusunda ciddi bir atağa geçtiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Bir süre önce günde 5-10 bin kişiyi aşılayabiliyorduk; ancak ülkemizin Covid-19'dan kurtulması için günlük ortalama 800 bin kişinin aşılanması gerektiğini söylüyorduk. Biontech ve Sinovac aşılarının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte son günlerde aşılama sayısı günlük 1 milyonu geçiyor” dedi.

Tünelin ucundaki ışık göründü

Aşılama hızının son günlerdeki gibi devam etmesi durumunda toplumsal bağışıklığın gelişeceği ve ağustos ayı sonuna kadar yüzde 75'ler seviyesine ulaşılacağını söyleyen Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Geride aşılanmamış kişiler kalsa bile, toplumu tehdit edemeyecekleri bir duruma ulaşacağız. Bu durumda ulaşmamız gereken 80 milyon doz aşılamaya yaz sonunda ulaşmış oluruz. Ağustos ayı sonunda bu işi bitiririz ve rahat bir kış geçiririz. İlk defa süreçle ilgili olumlu düşünüyorum” diye konuştu.

Hindistan varyantına da etkili

Prof. Dr. Sakarya, "Bu varyantın semptomları alışkın olduğumuzdan farklı. Grip bulguları veriyor ve sonrasında ağırlaşıyor. İkinci özelliği ise çok bulaşıcı ve ölümcül. İngiltere'de bu varyant yoğun biçimde görülüyor, şu an bu nedenle kısıtlamaları gevşetmeme kararı aldılar; ancak şu an yapılan ölü virüs aşısı Sinovac ve protein aşısı Biontech, Delta virüsüne karşı da etkin. Aşı virüsteki tek bir bölgeye karşı bağışıklık geliştirmiyor. Virüsün pek çok bölgesine karşı bağışıklık geliştiği için koruyuculuğu var” şeklinde konuştu.