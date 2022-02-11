Aşırı el terlemesinden psikolojisi bozulan Muhammet, ETS ameliyatı ile kurtuldu

Çocukluğundan bugüne dek elleri aşırı terleyen, bu yüzden kimseyle tokalaşamayan ve özellikle sınavlarda büyük zorluk yaşayan 17 yaşındaki Muhammet Yücebaş, İzmir'de geçirdiği Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) ameliyatı ile terleme sorunundan kurtuldu.

Düzce'de yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yücebaş, “Ellerim çok terlediği için büyük endişelerim vardı. Çünkü okulda verdiğim sınav kâğıtlarımda bile hocalarım sınav kâğıdım kurusun diye güneşe koyuyordu. Hayatımın geri kalanını etkileyecek böylesine önemli bir sınavda ellerimin aşırı terlemesi beni çok zor durumda bırakacaktı. Artık öyle bir derdim kalmadı. Sınava terleme problemim olmadan girebileceğim.” dedi.

“Klavyelerim bozuluyordu”

Elleri çok terlediği için uzun süre kalem tutamadığını söyleyen Yücebaş, “Aşırı el terlemesi tüm yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir problem. Örneğin küçükken ödevlerimi annem yapmak zorunda kalırdı. Bundan dolayı yazım da çok gelişmedi. Ellerim terlediği için klavye de kullanamıyordum. Klavyelerim ıslandığı için hep bozulurdu. Doktor eldiveni takardım klavye kullanırken. Kendimce çözümler üretirdim böyle. Birçok yere müracaat ettiğimde bana hep ter bezlerin çok çalışıyor, geçer diyerek geri gönderiyorlardı. Ben de bu hastalığımı araştırmaya başladım ve İEÜ Medical Park Hatanesi'nde kalıcı olarak bu hastalığın tedavi edilebildiğini öğrendim. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından ameliyatım gerçekleşti ve şu an çok memnunum. Ameliyattan sonra kendime geldiğimde direk avuçlarımı kontrol ettim ve kupkuruydu. Uzun zamandan sonra bu kuruluk hissi gerçekten güzel bir duygu. Ben bu sorunu yaşayan herkese bu ameliyatı olmasını öneriyorum.” şeklinde konuştu.

“Yedek çamaşır ile gezen hastalarımız oluyor”

Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) ameliyatı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu “Genç arkadaşımız ellerinde aşırı terleme şikâyeti ile bize başvurdu. Kâğıt tutamadığından bahsetti. Bu sene de üniversite sınavına gireceğini ve elleri terlediği için bu durumundan büyük endişe duyduğunu söyledi. Gençlerde maalesef aşırı terleme belli bir oranda oluyor. Genelde insanların sosyal hayatını kısıtlayan bir rahatsızlık. Elleri çok terlediği ve devamlı ıslak olduğu için yanında havlu, yedek çamaşır ile gezen hastalarımız dahi oluyor. Bu hastalık bazen koltuk altı, gövde, ayakları da tutuyor. Bankada çalışan bir memuru düşünün. İnsanlarla tokalaşmaktan imtina ediyor, kâğıt, senet, çek, para tutamıyor. Çünkü tuttuğu zaman elindeki su kâğıdı bozuyor. Sosyal yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir hastalık. Bu hastalarımızı kalıcı olarak tedavi edebilmek için Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) dediğimiz cerrahi yöntemi uyguluyoruz. Aşırı terleme problemi için en güncel ve kalıcı cerrahi tedavi yöntemidir. ETS ameliyatı ile terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zinciri bulunup çok fazla terlemenin olduğu bölgeye ait olan kısım kesilir ya da ilgili bölgeye klips yerleştirilir. Kısacası vücudumuzda terlemeyi sağlayan boncuklarımız var. Onları etkisiz hale getirdiğimiz zaman bu sıkıntı ortadan kalkıyor ve terleme yok oluyor. İşlem 10-15 dakikalık kadar kısa bir işlem ama hastanın hazırlanması ile birlikte 1-2 saati buluyor. Ameliyat sonrası ise işler yolunda giderse hastamız ertesi gün taburcu oluyor.” dedi.