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Asker tıraşı tribünde yapıldı

İzmir (İHA) – Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Ödemişspor’un taraftar grubu Çamlık Tayfa’nın üyelerinden Çağrı Ayyürü, vatani görevine saatler kala asker tıraşını tribünde olup takımını yalnız bırakmadı.

İzmir (İHA) – Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Ödemişspor'un taraftar grubu Çamlık Tayfa'nın üyelerinden Çağrı Ayyürü, vatani görevine saatler kala asker tıraşını tribünde olup takımını yalnız bırakmadı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Ödemişspor'un Yıldırım Belediyespor'u 2-1 yendiği maçın devre arasında tribünlerde ender görülen bir durum yaşandı. Ödemişspor'un hiçbir maçını kaçırmayan Çamlık Tayfa üyesi Çağrı Ayyürü'nün asker tıraşı maçın devre arasında Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nın tribünlerinde yapıldı.


Çamlık tribünündeki setin üstü bir berber koltuğuna dönüştürüldü. “En büyük asker bizim asker” tezahüratları arasında sakal tıraşı yapılan Ayyürü, tribündeki dostlarını elinde Türk Bayrakları ile selamladı. Çamlık Tayfa üyeleri Ayyürü'yü havaya atıp asker uğurlama töreni düzenledi.


Acemi birliği için Sakarya'nın yolunu tutacak olan Ayyürü, “Bugün 8-9 saatlik yola gideceğim ama galibiyetle mutlu gideceğim. Bu yolculuk bugünkü sonuçla mutluluğa dönüştü. Ödemişspor umarım bu sezon ligde kalacak. Gelecek sezon da inşallah hasret olduğu 3. Lig'e kavuşacak. Tribündeki tüm ağabeylerime ve kardeşlerime bu güzel uğurlama için teşekkür ederim” dedi.

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