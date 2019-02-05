'Aslı Gibidir' oyuncuları, Optimum'da sevenleriyle buluştu

Yapımcılığını Hann Film'in, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu, Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor'un kaleme aldığı, başrolünde Aslı İnandık'ın rol aldığı komedi filmi ‘Aslı Gibidir'in İzmir özel gösterimi, oyuncuların katılımıyla Optimum AVM'de gerçekleşti.

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan, kazandığı konservatuvara ailesinin koyduğu engel nedeniyle gidemeyince 'Gerçek Yaşam Dublörleri' adlı kulübe katılan 'Aslı'nın hikayesini konu alan 'Aslı Gibidir' filminin çekimlerinde neler yaşandığını oyuncular sevenleri ile gerçekleşen söyleşide paylaştı. Filmin başrol oyuncularından Aslı İnandık filmi çekerken çok eğlendiklerini anlatırken bu motivasyonun filme değer kattığını söyledi. Renkli ve eğlenceli sahneleri ile sinemaseverleri gerçek ve bir o kadar da keyifli bir hikayeye götüren Aslı Gibidir filminin İzmir galasına sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Gala etkinliği öncesinde, filmin başrol oyuncuları ve film ekibi İzmir Optimum AVM'de, düzenlenen söyleşiye katılırken film ekibi daha sonra Cinemaximum salonlarında gerçekleştirilen özel gösterimde izleyiciler ile buluştu.