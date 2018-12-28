Aslı Kavaklıoğulları'nın ismi altyapı tesislerinde ölümsüzleşti

İzmir'deki, Aliağa FK Altyapı Futbol Tesisleri'ne, Aliağa tribünlerinin sevilen ismi olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Aslı Kavaklıoğulları'nın ismi verildi.

Aliağa Belediyesi, Aliağa aşığı olan ve spora verdiği destek ile büyük küçük herkesin gönlünde taht kuran Aslı Kavaklıoğulları'nın ismini ölümsüzleştirdi. Bu kapsamda, Aliağa FK Altyapı Futbol Tesisleri'ne Kavaklıoğulları'nın ismi verildi. Sevilen kişinin adını taşıyan tesislerin, Aliağaspor'a hizmet edecek yıldızları yetiştirmesi beklenirken, altyapı tesislerine Aslı Kavaklıoğulları'nın isminin verilmesi duygusal bir programa sahne oldu.

Başkan Acar: "Aliağa'yı ve Aliağaspor'u Aslı abla gibi sevin"

Programın açılış konuşmasını ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Acar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Biraz duygusalız, kısa bir süre önce bir Aliağa sevdalısını, bir Aliağaspor sevdalısı Aslı ablamızı kaybettik. Öncellikle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah mekânını cennet etsin. Bugün de burada Aliağaspor altyapı tesislerine Aslı ablamızın ismini vermek üzere toplandık. Bu tesislerde eğitim görecek olan çocuklarımızdan ve gençlerimizden tek bir şey istiyorum; Aliağa'yı ve Aliağaspor'u Aslı abla gibi sevin" dedi.

"Böylesine anlamlı bir hareket acımızı hafifletiyor"

Acılarının çok büyük olduğunu belirten Aslı Kavaklıoğulları'nın oğlu Ilgın Kavaklıoğulları da, "Böyle bir anı ve bu kadar çok seven bıraktığı için mutluyuz ve gururluyuz. Acımız çok büyük; fakat böylesine anlamlı bir hareket acımızı hafifletiyor. Aliağa Belediyesi'ne bu davranışından ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda duygusal anlar yaşayan Aslı Kavaklıoğulları'nın annesi Nejla Karaaslan ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a emeklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Programa ayrıca; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, Aslı Kavaklıoğulları'nın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.