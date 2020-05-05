Astım hastalarına oruç tavsiyeleri

Merda Erdemir Işık, astım hastalarına kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için uyarılarda bulundu. Dr. Işık, astım hastalarına Ramazan ayında dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı.

Ramazan ayında, oruç ile gelen beslenme düzenini değişikliklerinin astım hastaları üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Işık, "Uzun süre susuz kalmak astım hastalarını olumsuz etkileyebilir. Ramazanda da günde en az 2 litre sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Sıvı ihtiyacınızı sadece su ile değil taze sebze-meyve suları ya da bitki çayları ile de karşılayabilirsiniz. Bol su tüketiminin yanı sıra Ramazan'da oruç tutacak olan astım hastalarının ilaç planları için doktorları ile görüşmeleri de önemlidir" dedi.

Baş düşman: sigara

Astım hastalığının en büyük düşmanının sigara olduğunu hatırlatan Dr. Işık, "Astım hastalarında sigara kullanımı, hastanın tedaviden yanıt alamamasına ve zamanla rahatsızlığının ağırlaşmasına hatta KOAH'a ilerlemesine sebep olur. Hangi alerjene bağlı olursa olsun astım hastalarının sigarayı hayatından çıkarmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hızlı yemek iyi değil

Hızlı yenen öğünlerin ya da tek seferde yenen büyük porsiyonların da astım hastalarını rahatsız edeceğine değinen Dr. Işık, "Reflü astım ataklarını tetikler. Bu yüzden astım hastalarımız, bir anda çok fazla yememeli, yavaş yavaş ve azar azar yemeli ve hafif yemekler tercih etmeliler. Yedikten sonra hemen yatmamalı ve mümkün olduğunca rahat giyecekler tercih etmeliler. Ayrıca iftar ve sahurda kan şekeri birden yükseltebilecek beyaz un ya da pirinçle yapılan yemekler yerine uzun süre tokluk hissi sağlayan protein ve lifli gıdalar, kuru baklagiller ve tahıllar tercih edilmelidir. Tatlı olarak da daha hafif sütlü tatlı, meyve, hoşaf ya da komposto tüketilmelidir" diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirin

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için A ve C vitamininden zengin brokoli, karnabahar, kabak, havuç gibi gıdalar ile E vitamininden zengin yeşil sebzeler, kuru baklagiller ve yağlı tohumların tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Işık, şöyle konuştu: "Prebiyotik besinlerle de bağışıklık sistemi desteklenmelidir. İftardan 1-2 saat sonra mutlaka kısa yürüyüşler yapılmalıdır. Gıdaların hazırlanırken kişisel hijyen kurallarına, gıdaların hazırlandığı, pişirildiği yerlerin ve kullanılan araçların temizliğine dikkat edilmesi gerekir."

Aşırı sigara tüketimi tehlikesi

Sahur ile iftar arasında oruç tutan hastaların orucunu açtıktan sonra, kısa bir sürede fazla miktarda sigara tüketilmemesi uyarısında bulunan Dr. Işık, aşırı miktarda sigara tüketiminin bronşlardaki daralmayı tetikleyebileceğini ifade etti.

Reflüye yol açacak içeceklerden uzak durun

Dr. Işık, şunları söyledi: "Sabah ve akşam düzenli ilaç alması gereken astım hastaları mümkünse oruç tutmamalıdır. Mide asidini artırarak reflüye yol açacak asitli yiyecekler ve kahveden uzak durulmalıdır."