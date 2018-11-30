Ata Demirer İzmir'e geliyor

Türk sinemasının beklenen komedi filmi 'Hedefim Sensin' filmi 2 Aralık Pazar günü 15.30'da İzmir Optimum'da gerçekleşecek gala ile sinemaseverler ile buluşacak.

Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı Kıvanç Baruönü'nün yönettiği, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ‘Hedefim Sensin' filminin İzmir özel gösterimi, 2 Aralık Pazar günü 15.30 'da İzmir Optimum'da gerçekleşecek. Gökçeada'da çekilen kahkaha dolu filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü İzmirli hayranlarıyla buluşup filmi birlikte izleyecek.

Ata Demirer bu kez çiğ köfte ustası oldu

İzmir Optimum Cinemaximum'da yapılacak galada, ‘Hedefim Sensin' filmi, izleyenlere neşeli, bol kahkahalı ve eğlenceli saatler yaşatacak. Başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum'un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane ve Ayten Uncuoğlu'da yer alıyor.

Filmin konusu

Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne geldiyse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası Gökçeada olur ve neşeli hikaye böyle başlar.