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Ata Grup'ta yıl dönümü coşkusu

Ata Grup bünyesinde yer alan Ata Sağlık Hastanesi ve Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi yöneticileri ve çalışanları, kurumlarının kuruluş yıl dönümlerini düzenlenen geceyle kutladı.


İzmir'de sağlık alanında önemli hizmetler veren Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, kuruluşunun 15. yılını Özel Ata Sağlık Hastanesi ise 5. yılını tamamladı. Ata Grup bünyesinde birleşen her iki kurumun çalışanları ve yöneticileri, Balçova'daki bir mekanda kuruluş yıl dönümlerini kutladı. Gecede konuşan Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "21 yıl önce birbirimizin elini tuttuk ve kardeş olduk. O kardeşlik hiç bozulmadı. En büyük gücümüz de bu oldu. Atagöz'den sonra ‘hastane' hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Biz bir aileyiz. Ata Sağlık Hastanesi olarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.


Gecede çalışanlar arasında çekili de gerçekleştirildi. Çekilişi hastane ortakları; Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Prof.Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Melih Türe ve Gülsün Erdinç birlikte yaptı. Geceye katılanların geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkarttığı geceye Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

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