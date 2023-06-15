Ata tohumu ve lavantadan sonra ekinezya da Seferihisar tarımının yeni yıldızı olacak

"Başka bir tarım mümkün" diyerek İzmir Seferihisar'dan başlayan tarım hareketi, ilçeye yeni değerler kazandırmaya devam ederken, binlerce alana ekilen ata tohumu ve lavantadan sonra ekinezya bitkisi de Düzce Mahallesi'nin geçim kaynağı olacak.

Seferihisar ilçesindeki Düzce Mahallesi'nde, ekinezya bitkisinin yeniden hayat bulması için kollar sıvandı. Seferihisar Belediyesinin kiraladığı tarlaya, toplamda 4 bin ekinezya fidesi dikildi. Binlerce alana ekilen ata tohumu ve lavantadan sonra ekinezya bitkisinin köyün yeni geçim kaynağı haline gelmesi hedeflenirken, üretiminde ilk hasat ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek. Ekinezya bitkisinin, oluşturduğu ambiyans ile bölgenin turizmine de değer katması bekleniyor.

"Binlerce yıl sonra Ekinezya fidelerini ait oldukları toprakla yeniden buluşturuyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Düzce Mahallesi'nde ekinezya bitkisinin yetiştirilmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini söyleyerek, “Araştırmaları incelediğimizde ekinezya bitkisinin Düzce Köyü'nün sembolü olduğunu gördük. Bu heyecanımızı artırdı. Şimdi binlerce yıl sonra ekinezya fidelerini ait oldukları toprakla yeniden buluşturuyoruz” dedi.