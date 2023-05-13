Atatürk fotoğrafları sergisinin minik ziyaretçileri

Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri, İzmir'in simgesi haline gelen Atatürk Maskındaki Atatürk fotoğrafları sergisini ziyaret etti.

Buca Belediyesi'nin dünyanın onuncu en büyük rölyef maskı olan Atatürk Maskında Eylül ayında açtığı Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi dergi kapaklarından seçilen 99 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Görseli Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği sergiye, İzmir'in pek çok noktasındaki okuldan öğrenciler ziyarete geliyor.

Sergiyi, Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi'nin minik öğrencileri de ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde sergiyi gezen çocuklar, hafızalarına güzel bir anı bırakırken görselleri tek tek inceleme imkanı buldu. Fotoğraflarla ilgili öğretmenlerine sorular soran minikler, Atatürk hakkında edindikleri yeni bilgilerle okullarına döndü.

Özenle hazırlanan serginin Atatürk Maskı içinde yer alması da ayrı bir anlam taşıdı. Birçoğu kütüphane taraması sonucunda yerli ve yabancı dergi kapaklarından derlenerek İzmir'e ve İzmirlilere armağan edilen sergi, Gazi Mustafa Kemal'in sıra dışı görselleriyle bir toplum belleği oluşturmayı hedefliyor. Sergide ayrıca Cumhuriyet dönemine ait olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Atatürk resimli pullar yer alıyor.