“Atatürk Kupası”nda 4. hafta sona erdi

Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen “3.
Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası”nda dördüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Yeniçeriler Taraftar Derneği tesisleri içerisindeki halı sahada düzenlenen ve dört grupta 23 takımın mücadele ettiği heyecan kesen futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları geride kaldı. 276 sporcunun ter döktüğü turnuvanın dördüncü haftası kıran kırana bol gollü karşılaşmalara sahne oldu. A grubunda oynanan maçlar ile başlayan dördüncü hafta D grubu maçları ile son buldu. Toplam 149 golün atıldığı haftada en gollü karşılaşma Üstay F.C ile Kent Konseyi arasında oynandı. Kent Konseyi Üstay F.C'yi 13-8'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Haftanın en farklı galibiyetini ise Karaköy Gençlik'i 14-3'lük skorla mağlup eden Körfez City aldı.
Turnuvada dördüncü hafta toplu sonuçları şöyle;
A Grubu
Balıkçı Erkan Usta 6-5 İze Fest
Sport House 7-1 Sivas Beydili Gençlik
Uzunhasanlar 2-8 Ege Hakan
B Grubu
Göztepe F.O 6-2 Rota
Yeni Şakran Westchem 11-5 Körfez Gurme
Zeytin Dalı 10-4 Seksenyedi Spor
C Grubu
Karakuzu 6-6 Fenerbahçeliler Derneği
Karakuzu Gençlik 9-9 Liman İş
Üstay F.C 8-13 Kent Konseyi
D Grubu
Taşçı Grup 10-4 Dursunoğlu Asansör
Karaköy Gençlik 3-14 Körfez City