Atatürk'ün Aliağa'ya gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce İzmir'in Aliağa ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen programlarla kutlandı.

Atatürk İlkokulu önünde gerçekleştirilen 13 Nisan Atatürk'ün Aliağa'ya gelişinin 85. yıl dönümü etkinliğine, Aliağa Belediye Meclisi üyeleri ve partililer, ADD Aliağa Şubesi Başkanı Erol Ertürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Celal Süslü, Yazar Cevat Yıldırım ve Aliağalı vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine vurgu yapan ADD Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, anma töreninin yapıldığı yerde bir anı taşı konması dileklerini ve resmi tören yapılması isteklerini belirtti. Erol Ertük'ün konuşmasının ardından Mali Müşavir Selim Erkmen konuşmasına başladı. Mustafa Kemal'in 13 Nisan 1934 sabahında, İzmir'den hareketle Bergama, Dikili, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit'i ziyaret ettiğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü halkın büyük bir coşku ile karşıladığını ifade eden Erkmen, “Burada Aliağalılarla sohbet eden Atatürk, daha sonra Atatürk İlkokulu'nun Fevzi Paşa Caddesi yönündeki kapıda öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanmıştır. Mustafa Kemal, Menemen ve Bergama'da olduğu kadar, güzergâhtaki köylü halkı tarafından sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır” dedi. Yazar Cevat Yıldırım ise yaptığı konuşmada Atatürk'ün Aliağa'ya gelişi ve o gün yaşananlar dışında, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da başladığı yolculuğun aşamalarına anlattı.