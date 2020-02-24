"Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir" projesi tam gaz

"Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir" projesi kapsamında birçok tarihi ve kültürel gezi düzenleyen Çiğli Belediyesi, son olarak Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) kursiyerlerini Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ile Latife Hanım Köşkü Anı Evine götürdü. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de gezide gençlere eşlik etti.

Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan "Atatürk'ün İzinde Adım Adım İzmir" projesi hız kesmeden devam ediyor. Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, bugüne kadar Belkahve Ata Anı Evi, Atatürk Müzesi, Milli Kütüphane ve Uşakizade Köşküne geziler düzenlendi. Bu gezilere çocuk ve kadınlar ağırlıklı olmak üzere bin 416 kişi katıldı.

Başkan Gümrükçü anı defterini imzaladı

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) bünyesinde eğitim gören öğrenciler, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ile Latife Hanım Köşkü Anı Evi gezilerinde, tarihte önemli yeri bulunan yerleri gezme ve inceleme imkanı buldu. Gezilerde öğrencilere eşlik eden Başkan Utku Gümrükçü, Latife Hanım Köşkü Anı Evinde anı defterini imzaladı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarında da öğrencilerle birlikte kabre karanfil bıraktı.

Tarih bilincine sahip nesillerin geleceği daha sağlıklı inşa edeceğini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Halkımızı, Atatürk'ün izlerini taşıyan İzmir'imizin tarihi güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişte Atatürk'ün İzmir'de zaman geçirdiği, yaşadığı ve Atatürk'ün temsil edildiği yerleri çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız ile birlikte geziyoruz. Çiğli'yi hep birlikte kucaklayıp, gençlerimiz ve çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılayacağız” dedi.