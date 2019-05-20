Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı da canlandırıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da silah arkadaşları ile Samsun'a ayak basarak kurtuluş ateşini yakmasının 100. yılı kutlamaları Çeşme'de de coşkuyla gerçekleştirilirken, Samsun'a ayak basışı da canlandırıldı.

Çeşme'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, sabah saatlerinde yapılan resmi törenin ardından, akşam saatlerinde binlerce Çeşmelinin katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı ile devam etti. Fener alayına vatandaşların katılabilmesi için uzak mahallelerden Çeşme Belediyesince otobüsler kaldırıldı. Alaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte katılırken, belediye meclis üyeleri, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, kadın kolları başkanı Şeniz İridere ve binlerce Çeşmeli de ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile katılım sağladı. Musalla Mahallesindeki 16 Eylül Parkı'ndan başlayan fener alayı yürüyüşü, Çeşme Çarşısı yolu ile, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüş Çeşme sokak aralarında ilerlerken, çok sayıda vatandaş da evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden coşkuya ortak oldu. Çeşme çarşısında ise esnaflar alkışlarla 100. yıl coşkusuna katıldı. Cumhuriyet Meydanı sahiline bağlanan bir tekneden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı canlandırıldı. Çeşme Belediyesinin desteği ile, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi, Çeşme Denizciler Derneği ve Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği tarafından hazırlanan mizansen, heyecanlandırdı.

Sarı Zeybek

Atatürk'ü canlandıran Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kaan Koçhan, tekneden inip Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını yaktığı anı canlandırdı. Atatürk'ü canlandıran Kaan Koçhan'ın Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından karşılanmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda 40 kişilik öğrenci grubu tarafından vals gösterisi gerçekleştirildi. Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Zeybek Grubu gösterisinin ardından da Atatürk'ü canlandıran Kaan Koçhan, Sarı Zeybek oyununu oynadı. İlgi ile izlenen zeybek oyununun ardından da, Atatürk'ü canlandıran Koçhan, Türk bayrağını gençliğe teslim ederken, Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'si okundu.

"Benim için büyük şeref"

Çeşme Belediyesinin desteği ile 3 sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen mizansende, Atatürk'ü canlandıran Kaan Koçhan duygularını şöyle dile getirdi: "Atatürk'ü canlandırmak, benim için en büyük şeref. Böyle bir görev bana verildiğinde, yerimde duramadım. Çok heyecanlandım. Hala çok heyecanlıyım. Bu heyecanı anlatmak için kelimeler yetmez, yaşamak gerek."

"O ilk adımın büyüklüğünü Çeşme'de de hissettirmek istedik"

Mizansenin hazırlayıcılarından Çeşme Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı ve Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da, "Samsun'daki kurtuluşa giden o ilk adımı Çeşme'de de canlandırmak istedik. 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı o ilk adımın büyüklüğünü Çeşme'de de hissetmek ve hissettirmek istedik. Çeşme'de böyle bir mizansen daha önce hiç gerçekleştirilmedi. 100. yılda ilk kez gerçekleşiyor" diye konuştu.

Ferhat Göçer coşturdu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, Çeşme Meydanı'nda binlerce kişinin coşkuyla izlediği ve şarkılara eşlik ettiği Ferhat Göçer konseri ile devam etti. Konser, gecenin geç saatlerinde sona erdi.