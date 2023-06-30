Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 97. yılı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaret edinişin 97. yılında ilçede kutlama programı düzenlendi. Saat 11.00'de Mermerli Çeşme önünde toplanan coşkulu kalabalık, Onuncu Yıl Marşı eşliğinde, Urla Belediyesi Spor Kulübünün minik sporcularının ellerinde tuttuğu dev Türk Bayrağı ile yürüyüşe geçti. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı önünde son buldu. Meydanda Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, şehitlerimiz ve gazilerimiz için durulan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla sürdü. Tören, şiirlerin okunmasından sonra Urla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Urla Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin folklor gösterileriyle son buldu.

Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili adına törende açıklama yapan Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, "Bundan tam 100 yıl önce Cumhuriyetimiz kurulmuş, Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkılmış ve Cumhuriyet'in inkılapları bir bir gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ancak bu inkılapların halk nezdinde uygulanışı, artısı veya eksisinin değerlendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurdun birçok noktasına geziler düzenleyip yerinde görmek istiyordu. Bu hedefle yurdun birçok yerine geziler düzenledi. Bu gezilerden bir tanesinde bundan tam 97 yıl önce 30 Haziran'da Urla ilçemizi ziyaret etmişti. Tam 97 yıl önce tam bugünkü coşkuyla Gazi'mizi, Atatürk'ümüzü karşılayıp bağrımıza bastık. O büyük coşku ile de burada misafir ettik. Burada misafir ettiğimiz günde Gazi'nin şöyle bir sözü vardı: "İnkılapları yaptık ama işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bundan dolayı gençlere ve sizlere çok iş düşüyor minvalinde bir konuşma yapmıştı. Bugün de aynı şekilde yapacak çok işimiz var. Gençlerimizden ve Urlalı hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerinde çalışacağımız ve muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımız birçok işler var. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş o dönemin Urlalı hemşerilerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Törene; Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili adına Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Urla Emniyet Müdürü İsmail Duman, Urla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve Urlalı vatandaşlar katıldı.