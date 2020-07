“Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangınlarıyla ilgili haberler gelirken, orman yangınlarına karşı sürekli teyakkuz halinde olan İzmir Orman Yangınları ile Mücadele ekibi, kondisyonunu diri tutmak için her sabah güne sporla başlıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele ekipleri özellikle yaz aylarında 7 gün 24 saat teyakkuzda beklerken, bu bekleyiş ekip binalarında yatarak değil sürekli eğitim ve sporla gerçekleşiyor. Dünyanın en tehlikeli işler sınıfında üst sıralarda yer alan orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, kondisyonlarını kaybetmemek adına güne sporla başlıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinden biri de İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde bulunan Ulucak Orman Yangınları ile Mücadele Ekibi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında yer alan bu yangın ekibinde her güne sporlar başlanıyor. Sabah erken saatlerde sporla güne başlayan yangın ekibinden sorumlu Kemalpaşa Orman İşletme Şefi Kerem Civelek, orman yangın işçisinin fizik kondisyonu yüksek, çevik ve konsantresinin yüksek olması gerektiğini söyleyerek, “Orman yangınları ile mücadele bir ekip işidir. Ekipte bir kişinin yapacağı hata ya da fiziksel eksiklik, kendi hayatını tehlikeye atacağı gibi diğer ekip arkadaşlarının da hayatını tehlikeye atabilir. Her ne kadar orman yangınlarında dünyanın en son teknoloji ekipmanlarını kullanıyor olsak da yangınlarla mücadeleye son noktayı koyan insan faktörüdür. Zümrüt yeşili ormanlarımızda tek bir ağaç bile bizim için değerli olduğu kadar orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personelimizin sağlığı ve canı da kıymetlidir. Her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz” dedi.