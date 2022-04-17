Atık malzemelerden okuma köşeleri

Lastik, karton ve plastik paletten yapılan kitaplıklar ve okuma köşeleri dikkat çekti.

'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve ‘Sıfır Atık' projeleri çerçevesinde 81 ilde geri dönüşüm yoluyla yüzlerce kütüphane yapıldı. Proje ile okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanırken, İzmir Dikili'de bulunan Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu öğrencileri de atık materyalleri kullanarak okuma köşeleri oluşturdu. Öğrenci ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ”Okuma Köşem” adlı yarışma düzenlediklerini belirten okul müdürü Aşkın Ayhan, öğrencilerin velileri ile birlikte evlerinin bir köşesinde kullanılmayan palet, plastik kapak, deterjan şişesi, tahta, kasa, kutu, lastik, ip gibi birçok atık malzemeleri dönüştürdüklerini söyledi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin yanı sıra, dereceye giren ilk 3 ve 10 öğrenci ile velilerine ödül verildiğini kaydeden Ayhan, toplamda 52 okuma köşesi hazırlandığını, önümüzdeki yıl içerisinde tüm evlerde okuma köşesi oluşturulmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.