Atık pil toplama kampanyasında Çiğli rüzgarı

Atık Pil Toplama Kampanyasında İzmir genelinde en fazla atık pil toplayan ikinci ilçe belediyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, “Daha Yeşil Bir Dünya için Atık Pilleri Topluyoruz” sloganıyla başlatılan 25. Atık Pil Toplama Kampanyası büyük bir katılımla tamamlandı.

Çiğli Belediyesi, topladığı 5 ton 191 kilogram atık pil ile ilçe belediyeleri kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinin birincileri de, Çiğli ilçesinden kampanyaya katılan gönüllüler oldu. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ödül töreninde Çiğli Belediyesinin ödülünü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şerafettin Taşdemir aldı.

Başkan Gümrükçü: “Mücadelemiz sürüyor”

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çevre kirliliğiyle mücadele konusunda yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, tüm hizmetlerimizi çevre ve doğa dostu anlayışla hayata geçiriyoruz; ayrıca toplumumuzun çevre kirliliğiyle mücadele çalışmalarına katılımını teşvik etmek için etkinlikler düzenliyoruz. Büyükşehir belediyemizin düzenlediği atık pil toplama kampanyasında İzmir'de en fazla atık pil toplayan ikinci ilçe belediyesi olduk. Çevremizi ve doğal değerlerimizin korumak adına mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.