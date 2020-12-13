Atık su kanalları kazısız teknolojiyle yenileniyor

Borulardaki kırık ve çatlakların içeriden kaplanması şeklinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki 20 kilometre atık su kanalı kısa sürede düşük bir maliyetle yenilendi.

Hizmet kalitesini artırmak ve yaşanan alt yapı sorunlarına çözüm getirmek için yenilikçi projelere imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, eskiyen kanal şebekelerini çalışmalar sırasında trafiğin aksamaması ve çevre halkının rahatsız olmaması için kazısız teknoloji ile yeniliyor. Cadde ve sokakları kazmadan çalışma imkanı sağlayan bu yöntem sayesinde ana cadde ve sokaklardaki kanal hatları kısa sürede onarılıyor. Kanalizasyon borularının içlerinin kaplanması olarak bilinen bu yöntemle yıpranmış atık su kanalları yeniden kullanılır hale getiriliyor. Boru hattındaki kırık ve çatlakların oluşturduğu kısım özel kimyasal ve cam elyaf malzeme kullanılarak içeriden onarılıyor. Daha önce yapılması günler süren imalatlar bu yöntemle en fazla 3-4 saatte tamamlanıyor.

8 milyon yatırımla 20 kilometre kanal yenilendi

İzmir'in metropol ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplamda 20 kilometre atık su kanalı 8 milyon liralık yatırımla kazısız teknoloji kullanılarak yenilendi. Eski yöntemle 100 metrelik bir kanal borusu için daha önce günler süren yenileme çalışması, kazısız teknoloji yöntemi ile yarım günde tamamlandı.

Hem ekonomik hem uzun ömürlü

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kanal Bakım Şube Müdürü Barış Koç, kazısız teknolojinin hem ekonomik hem de uzun ömürlü bir yöntem olduğunu belirtti. Bu sayede diğer altyapı hatlarına zarar verme riski olmadan çalışabildiklerini söyleyen Koç, çevreyi rahatsız etmeden ve trafiği etkilemeden çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.