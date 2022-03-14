Atıklar sanat eserine dönüştü

Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle oluşturulan ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi, Çeşme Halk Eğitim Merkezinde açıldı. Sergiye Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, halk eğitim merkezi müdür yardımcıları, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Sürdürülebilir bir çevre

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, sergilenen eserleri inceledi. Eserler hakkında bilgi alan Çöker, sergiden duyduğu memnuniyeti de belirterek “Sürdürülebilir çevre, son yıllarda dünyanın da gündeminde. Sürdürülebilir bir çevrede, sürdürülebilir hayat için çözüm arayışları içerisindeysek bunlardan bir tanesi, var olan hammaddeyi doğaya çöp olarak bırakmak değil dönüştürerek yeniden üretime kazandırmak. Endüstriyel anlamda ya da dünya ölçeğinde, makro ekonomik olarak uzmanlar farklı izah edebilir. Bizim Milli Eğitim olarak yapmamız gereken, hem çocuklarda hem velilerimizde hem de toplumda bu bilincin oluşturulması. Bir çeşit dikkat çekmek. Bununla ilgili çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bir süre önce okullarımızda geri dönüşümlerden kütüphaneler ve okuma köşeleri yaptık. Yine anaokullarımızdaki çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden kendilerine köşeler ve enstrümanlar oluşturdu. Bugün de kursiyerlerimiz, geri dönüşümden gerçekten çok şık, cazibesi olan ürünler oluşturdu. Bu çalışmalardan dolayı, bütün emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Sanat eserine dönüştürdüler”

Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol da “Günümüz dünyasında, en önemli şeylerden birisi geri dönüşümdür. Kullanılmış ve atıl durumdaki bir takım objeleri üstelik sanat eserine dönüştürmek, bana göre geri dönüşümün en güzel yanlarından birisidir. Biz bu misyonu üzerimize düştüğü kadar yapmaya çalıştık. Öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz, bir takım atıkları adeta birer sanat eserine dönüştürdüler” diye belirtti.