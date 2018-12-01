Atıl eşyalara hayat verdiler

Buca Belediyesi'nin Çamlıkule Semt Evi kursiyerleri parmak ısırtan işlere imza atıyor. Büyük ilgi gören yüzey süslemeciliği kursuna katılan kadınlar, mobilyadan ahşaba atıl durumdaki tüm ev eşyalarına sihirli dokunuşlarla yeniden hayat veriyor. Genç yaşlı tüm kursiyerler boş zamanlarını sanatla doldururken, ortaya çıkan eserler ise görenleri şaşkına çeviriyor. Dört aylık kursun sonunda sertifika alacak kursiyerler, şubat ayında açacakları sergiyle eserlerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Yaşamın tamamının bir eğitim süreci olduğunun altını çizmek için eğitim yatırımlarının merkezine sadece çocukları değil her yaş gurubunu koyan Buca Belediyesi, hobi, sanat ve meslek kurslarıyla binlerce Bucalıya eğitim imkânı sunuyor. Çamlıkule Semt Evi'nde Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslara akın eden vatandaşlar, kuaförlükten bilgisayar işletmenliğine, dikiş kursundan makine nakışına, okuma yazma ve yabancı dilden resim ve ahşap boyama kursuna kadar pek çok farklı alanda eğitim alıyor.

Yüzey süslemeciliği kursuna katılan kadın kursiyerler de hayal güçlerinin sınırsızlığını yaptıkları işlerle ortaya koyuyor. Ekim ayından beri kurslara adeta koşarak gelen Bucalı kadınlar, resim, ahşap boyama, takı tasarımı, kot ve tişört boyamanın yanı sıra atıl ev mobilyalarını da elden geçirerek birbirinden güzel eserler üretiyor.

Şubat ayında açacakları sergi için heyecanla çalıştıklarını belirten kursiyerler, “Burada olmaktan çok mutluyuz, zaman burada su gibi akıp geçiyor. Bize destek veren, bu imkânları sunan herkese teşekkür ederiz. Kurs sonunda sertifikalarımızı alıp sergi açacağız. Sergileyeceğimiz ürünlerin satışını da yapacağız. Semt evimizdeki sergimize tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.