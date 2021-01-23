Atları kesenlere operasyon

Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ve Konak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşçiler Caddesi'ndeki bir binada kaçak kesim yapıldığına dair ihbar üzerine ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan baskında tek toynaklı hayvanların kesildiği tespit edilirken 5 at kurtarılarak korumaya alındı.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaçak kesim ihbarı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ve Konak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile beraber operasyon gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlığı ve gıda güvenliği gözetilerek gerçekleştirilen operasyonda, Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi üzerindeki terk edilmiş bir binada yaklaşık 80 hayvanın kaçak olarak kesiminin yapıldığı tespit edildi. Yapılan denetimde tek toynaklı hayvanların kesildiği belirlenirken, hayvanlara ait deri ve kesilen uzuvlara imha edilmek üzere el kondu. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler deri ve kesilmiş parçaları güvenli şekilde taşıyarak imhası gerçekleştirildi.

Etleri köpek maması fabrikalarına yolluyorlardı

Operasyon sırasında binada bulunan ve kesim için bekletilen 5 at, kurtarılarak İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmek üzere yediemine teslim edildi. Hayvanların kesiminden sorumlu olduğu tespit edilen ve etleri köpek maması yapan fabrikalara para karşılığında verdiğini ifade eden şahsa idari işlem uygulanarak para cezası verildi.