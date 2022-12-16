Atletico Madrid, Efe Sarıkaya için Altay'a ilgisini resmi olarak iletti

Atletico Madrid, Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile ilgilendiğini yazılı olarak siyah-beyazlı kulübe iletti. Ayrıca Efe, Avrupa'dan birçok kulübün de radarında bulunuyor.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay'ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya'ya ilgisini resmi olarak iletti. İki kulüp yazılı olarak iletişime geçerek, oyuncu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Efe'nin henüz 18 yaşına girmemiş olması da özellikle konuşuldu. Ayrıca konu hakkında önümüzdeki günlerde daha net adımların atılacağı öğrenildi.

Öte yandan 2004 doğumlu Efe Sarıkaya'ya, Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün de ilgi gösterdiği biliniyor.