ATM'ye kopyalama aparatı yerleştirirken yakalandılar: 3 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ATM'ye yerleştirdikleri banka kartı kopyalama aparatını sökmeye gelen 3 şahıs, polisler tarafından suçüstü yakalanırken söz konusu 3 kişi tutuklandı.

Ödemiş ilçesinde, eski devlet hastanesi yakınında bulunan ATM'ye banka kartı kopyalama aparatı yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Banka çevresinde önlem alan ekipler, ATM'ye gelip kopyalama aparatını söken T.T.'yi ve birlikte hareket ettiği G.K. ile A.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. T.T.'nin üzerinde ise sökülen aparat ele geçirildi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda da 1 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 1 şifre görüntüleyici aparat, 1 aparat uyumlu şarj cihazı, lehim tabancası, çift taraflı bant, şüphelilerin yüzlerini gizlemek için taktıkları şapka ve tişörtler ele geçirildi. Şüphelilerden T.T.'nin 9, A.K.'nin ise 3 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., A.K. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.