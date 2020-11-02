Avcılar İnşaat depremzedeye kapılarını açtı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Avcılar İnşaat, ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle evleri yıkılan ve ihtiyaç sahibi durumunda olanlar için inşaat firmaları ile müteahhitlere çağrıda bulundu. İzmir'de konut stoğu sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Avcı, "Avcılar İnşaat olarak stoğumuzda bulunan tüm gayrimenkulleri depremzedelerin kullanımına sunmak üzere karar aldık. Gün, dayanışma günü. Birbirimize sahip çıkma, destek olma günü. Bu nedenle İzmirli müteahhit ve inşaat firmaları olarak güçbirliği yapıp el uzatmak da görevimiz" dedi.

Dayanışma çağrısı

Artçı sarsıntılar nedeniyle kapalı ortamlara girilmesinin risk oluşturduğunu hatırlatan Avcı, şunları söyledi: "Ancak bunlar geçtikten sonra, barınma ihtiyacı olanlar için elimizdeki gayrimenkul stoğumuzun tamamının hizmetlerine sunuyoruz. Bu konuda ilgili kamu kuruluşlarıyla da irtibata geçiyoruz. Ancak sadece bizim değil tüm nitelikli konut üretenleride dayanışmaya çağırıyoruz"

Güvenli yapının önemi bir kez daha anlaşıldı

Depremin, kentsel dönüşümün ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken İdris Avcı "Depremin en çok etkilediği Bornova ve Bayraklı'da konut üreten Avcılar'ın hiç bir binası zarar görmedi. Yaşadığımız bu acı doğa olayı, bize sağlıklı ve güvenli konutlar üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. O yüzden kentsel dönüşüm için çok daha hızlı adımlar atılmalı ve uygulamaya geçilmeli" diye konuştu.