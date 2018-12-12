AVM'nin dijitali de çıktı

Türkiye'deki tüm sektörlere dijital platformda ofis açan “Türkiye'nin ilk dijital alışveriş merkezi uygulaması” içerisinde görme ve duyma engelli vatandaşların da kullanabilecekleri özel bölüm bulunuyor. Dijital AVM, engelli istihdamında personele ulaşma desteği de verecek.

Tüm sektörlere dijital platformda bir ofis açan AVeMe uygulamasında, firmaların uygulamadaki ofislerinde logoları, tüm iletişim bilgileri, konumları, hizmetleri, Facebook, Instagram hesapları, kampanyaları ve indirimleri bulunuyor. Görme ve duyma engelli vatandaşların da kullanabilecekleri özel bölümlerin yer aldığı uygulamada, tüm illerde birer tane engelli istihdamı yapma hedefi de bulunuyor. İstihdam, Türkiye Sakatlar Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilecek, çağrı merkezinde engelli vatandaşlar çalışacak.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz konuyla ilgili, “Uygulama içerisinde görme ve duyma engelli vatandaşlarımızın da kullanabilecekleri özel bölüm de olmasından kaynaklı AVeMe tanıtım ve satış sorumlusu olarak tüm illerdeki dernek şubelerimizden engelli istihdamında personele ulaşma desteği verebileceğimizi belirttik. Uygulamayı tüm sektörler ve vatandaşların da kullanabilecekleri için Türkiye Sakatlar Derneği şubelerindeki üyelerden çalışmak isteyenleri memnuniyetle AVeMe merkezine yönlendireceğiz. Yönetim, engelli arkadaşlardan gelecek iş başvuruları için aVeMe eğitmenleri başvuru gelen illere giderek gerekli eğitim ve saha çalışmalarında engelli personele gerekli desteği verecektir” dedi.