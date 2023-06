Avrupa Birliği, İzmir'den proje bekliyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Avrupa Birliği (AB) tarafından yeni girişimlere ve bilimsel araştırmalara verilen milyonlarca euro değerindeki hibe desteğinden İzmir'in daha fazla pay alması için harekete geçti. AB'nin ‘WIDERA' programı altında 8 ayrı konu başlığında açtığı, 100 bin ile 6 milyon euro arasında değişen fon desteklerinin İzmir'deki iş insanlarına, genç girişimcilere, öğrencilere ve akademisyenlere duyurulmasını hedefleyen İEÜ, 22 Haziran Perşembe günü kampüste ‘Bilgi Günü' düzenleyecek.

WIDERA'dan Sorumlu TÜBİTAK Uzmanı Dr. Derya Dönertaş'ın Ankara'dan gelerek katılacağı etkinlikte, hibelerden yararlanmak için nelerin yapılması gerektiği, başvuru sürecinin nasıl işlediği ve hangi projelerle fon alınabileceği gibi konularda katılımcılara detaylı bilgi verilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek program, saat 09.00 ile 16.00 arasında kampüs içinde bulunan D-022 numaralı salonda yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, kampüse gelerek ya da https://forms.gle/kD8JcDwdsKkYL9mL9 link üzerinden kayıt yaptırabilecek.

AB'ye aday ülkelere özel

EKOAB'nin Yönetiminden Sorumlu Mine Erbaykent, Avrupa Birliğine aday ülkelere özel olarak açılan ‘WIDERA' programının, İzmir'de yeni projelerin ortaya çıkması açısından büyük fırsat taşıdığını söyledi. Erbaykent, “Avrupa Birliğinin 8 konu başlığı altında açtığı hibe programlarına Türkiye genelinden başvuru yapılıyor. Yazılımdan tasarıma; sağlıktan teknolojiye; eğitimden dijitalleşmeye kadar çok geniş bir alanda proje veya araştırma önerisi geliştirerek başvuruda bulunmak mümkün. AB, yaz sonuna kadar başvuru almaya devam edecek. Ardından da hazırlanan bu projeler arasından desteklenmeye hak kazananları belirleyecek. AB tarafından verilen hibeler, 100 bin euro ile 6 milyon euro arasında değişiyor. Elbette bu tutarlar, projenin özellikleri ve hayata geçmesi için gereken ihtiyaçlara göre farklılık gösterebiliyor” diye konuştu.

400 projeye destek

Erbaykent, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği, bu yıl ülkemizden yaklaşık 400 projeye fon desteği sağlayacak. Bu, asla azımsanacak bir sayı değil. Üniversite olarak AB'nin sunduğu bu fırsatlardan İzmir'in daha fazla pay almasına vesile olmak, bizim için çok değerli. Bir projeye, bir araştırmaya bile bizim aracılığımızla fon kazandırsak, şehrimiz için katma değer sağlamış oluruz. Projesi olup da destek arayan öğrencileri, genç girişimcileri, iş insanlarını ve araştırmaları için kaynak bekleyen bilim insanlarını üniversitemize bekliyoruz. Üniversitemizdeki ‘Bilgi Günü' programına katılım için çok sayıda kişiden kayıt aldık. Kayıtlarımız da sürüyor. AB'nin açtığı programlara ilişkin her yıl, ulusal irtibatı sağlayan bir kişi belirleniyor. Bu sene de bu kişi Dr. Derya Dönertaş. Teaming, Twinning, European Excellence Initiatives, Pathways to Synergies, Hop on Facility, Excellence Hubs, ERA-Chairs ve ERA-Talents adlı çağrılara ilişkin bilgilendirmeyi de bizzat Derya Dönertaş yapacak.”

"İzmir'de 5. sıradayız"

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak AB projeleri hibelerinden aldıkları payı son dönemde giderek artırdıklarını belirten Erbaykent, “Üniversitemiz, 1.4 milyon euro doğrudan hibe ve 17 milyon euroluk dahil olunan konsorsiyum bütçesiyle Avrupa Birliği projeleri hibeleri hacminde İzmir'de 5. sırada. Üniversitemizde, 2023 yılı itibariyle devam eden 13 Avrupa Birliği projesi mevcut. Bu projelerde, başta Avrupa Birliği üye ülkeleri olmak üzere 50'den fazla üniversite, kurum ve kuruluşla araştırma ve akademik temelli ortaklıklarımız bulunuyor. Bunun yanı sıra başvurusu yapılan ve sonuçlanmasını beklediğimiz 11 projemiz daha var. Bunlarla birlikte 40 milyon euronun üzerinde toplam konsorsiyum bütçesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.