Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu EGİAD'ın konuğu oldu

EGİAD'ın resepsiyonunda; Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkileri sürdürmek amacıyla görev yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, iş dünyasıyla bir araya geldi.

Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkileri sürdürmek amacıyla görev yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, EGİAD'ın resepsiyonunda iş dünyasıyla bir araya geldi. EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi- Tarihi Portekiz Sinagogu'nda gerçekleşen etkinliğe AB üyesi 19 farklı ülkenin temsilcisi katılım gösterdi. Geçmiş dönem EGİAD Başkanları, Bülent Şenocak, Uğur Barkan, Temel Aycan Şen, Seda Kaya Ösen, TAİDER Başkanı Tekin Urhan, Kilis Kadınları Kalkındırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Nigar Gelebek, Denizli DEGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Aysu ve Cahide Fenli Akman'ın da katıldığı etkinliğe iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer açılış konuşmasında AB üyeliğinin Türkiye'nin en önemli stratejik hedeflerinden birisi olduğunu vurgulayarak zaman zaman inişli çıkışlı bir ilişki olmasına rağmen her iki tarafın da üyelik perspektifi çerçevesinde ilişkiyi sürdürme kararlılığının hala güçlü olduğunu hatırlattı. Uluslararası düzeyde pandemi ile beraber risklerin ve belirsizliklerin arttığını ve global olarak çözülmesi gereken çok sayıda sorunun olduğunu bu nedenle Türkiye AB üyeliğinin aslında AB için de önemli ve gerekli olmaya devam ettiğini vurguladı. AB delegasyonundan halihazırda devam eden Schengen vizesindeki gecikmelerle ilgili de çözüm beklediklerini hatırlatan Yelkenbiçer son olarak Gümrük Birliğinin modernizasyonuna dair beklenti içinde olduklarını ve bu konuda da karşılıklı iş birliğinin önemli olduğundan bahsetti. Heyet adına konuşma yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou; EGİAD'ın genç ve dinamik üye profilinden ve yaptığı projelerden övgüyle bahsederek özellikle Yeşil Mutabakat, Sürdürülebilirlik, İklim Farkındalığı, Teknolojik Dönüşüm, Think Tank Raporları ve bilhassa etkinliğin gerçekleştiği tarihi mekânın tamamen üye katkılarıyla restorasyonundan çok etkilendiklerini paylaştı.