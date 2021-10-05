Avrupa moda endüstrisi rotayış Uzak Doğu'dan Türkiye'ye çevirdi

Moda endüstrisi, Fransa'ya ihracatında 1 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı. 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen ve global ölçekli en büyük moda fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarına uluslararası alanda en yüksek katılım Türkiye'den gerçekleşti.

EHKİB milli katılım organizasyonu ile katılan firmaların da dahil olduğu toplamda 120 firmanın PV Manufacturing Paris Fuarı'nda yer aldığını açıklayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Fuar Fransız alıcıların yanı sıra her sene İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, ABD, Japonya, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere 124 farklı ülkeden uluslararası alıcılarla firmalarımızın buluşmasına imkan sağlıyor" dedi.

Fuarın ziyaretçileri arasında Dior, Balmain, Versace, Hermes, Balenciaga, Karl Lagerfeld gibi dünyaca ünlü birçok moda markasının olduğunu ifade eden Sertbaş, uluslararası katılımın en fazla Türkiye'den gerçekleştiğini söyledi. Burak Sertbaş, "Üç gün boyunca binin üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı. Büyük markaların siparişleri Uzak Doğu'dan Türkiye'ye kaydığı için ilgi tamamen ülkemizin üzerinde. PV Manufacturing Paris Fuarı'nda, Türkiye'nin hazırgiyim potansiyelini başka bir boyuta taşıdığımız dijital platformlarda yer alma çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz AHA (AegeanHasApparel) projemizin tanıtımını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Ocak-eylül döneminde Fransa'ya hazır giyim ihracatı yüzde 23 arttı

Fuarda sürdürülebilirlikle ilgili paneller düzenlendiğini açıklayan EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, fuarda özellikle sürdürülebilir üretim yapan firmalara yoğun bir ilgi olduğunu açıkladı.

Seray Seyfeli, "Ocak-eylül döneminde Fransa'ya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 23 artışla 722 milyon dolara, Ege'den yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız ise yüzde 40 artışla 34 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki süreçte Türkiye geneli Fransa'ya ihracatımızda 1 milyar dolar hedefliyoruz. Fransa'nın Çin, Bangladeş ve İtalya'dan sonra en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı dördüncü ülke konumundayız" diye ifade etti.

Seyfeli, şöyle devam etti:

"Sektörümüz, Uzak Doğu şirketlerine göre çok daha fazla çeşitliliğiyle, az adetli ve kısa terminli siparişlere hızlı cevap verebiliyor olmasıyla, esnek hazır giyim imalatçılarıyla, ileri tekstil sanayisiyle pandeminin olumsuz etkisini üzerinden atmış durumda. 2022 yılı şubat ayında düzenlenecek Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na katılım için hazırlıklarımızı başlattık."