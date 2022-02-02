Avrupa'dan Çiğli'ye üst üste 3. kez “Partner Kent” ödülü

Çiğli Belediyesi, 2021 yılında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği proje ve etkinliklerle Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen organizasyonda "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti" unvanını 3. yıl üst üste kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Merkezi Strazburg'da olan Avrupa Konseyinin ev sahipliğinde "Çevreyi Korumak: Yerel Yönetimler Harekete Geçiyor" temasıyla düzenlenen organizasyona 15 farklı ülkeden 70 kent katılım gösterdi. Belediyelerin 2021 yılı içerisinde hayata geçirdiği hizmet, proje ve etkinliklerin değerlendirildiği organizasyonda Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak adına düzenlediği 15'den fazla etkinlik ile 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti unvanına layık görüldü. Ödül töreninin 25 Şubat Cuma Günü yapılacağı açıklandı.

“Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi gurur verici”

Alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Avrupa Konseyi gibi saygın bir kuruluş tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın önemli kentlerinin katılım gösterdiği bu organizasyonda 3 yıl üst üste ödül almak gurur verici. Öncelikle bu gururu şahsıma ve Çiğlili hemşehrilerime yaşatan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çiğli, çok büyük potansiyele sahip bir kent. Bizler, doğru projelerle bu potansiyeli kentimiz, doğamız ve tüm canlılarımız için faydalı kılmaya çalışıyoruz” dedi.

“Yerel yönetimler sorumluluk almalı”

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “İklim değişikliği, dünyamızın geleceğini yakından ilgilendiren bir konu. Bu alanda yapılacak çalışmalar sadece merkezi yönetimlere bırakılmamalı. Bu bilinçle hareket ederek Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğünü kurduk. Her biri alanında uzman ve deneyimli arkadaşlarımızın öncülüğünde Çiğli'mizin doğasını korumak için çalışırken vatandaşlarımızın da çevreye ve doğaya karşı gerekli farkındalığa sahip olması adına kafa yoruyoruz. Meslek odaları ve derneklerle imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarının yanı sıra orman ve sahil temizliklerini de aksatmıyoruz. Belediyecilik yalnızca bir kentin bugünü hakkında karar almak değil aynı zamanda geleceğini de planlamaktır. Bu anlayışla gelecek nesillerine yaşanabilir bir Çiğli bırakmak için doğayla uyum içerisinde yaşamaya ve bizlere sunduğu nimetleri korumaya devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.