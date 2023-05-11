Avrupalı öğrenciler Kemalpaşa'da bisiklet turuna katıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine proje çerçevesinde gelen Avrupalı öğrenciler bisiklet turuna katıldı.

Erasmus + projesi dahilinde Fransa, İspanya ve Romanya'dan 12 öğrenci ve 7 öğretmen İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Ferzent Bulum Anadolu Lisesinin misafiri olarak ilçeye geldi. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek ve ilçenin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla misafir öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turu çerçevesinde ilçe merkezinden hareket eden grup, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesinde mola vererek burada öğrenciler tarafından hazırlanan çok sesli koro müzik konserine katıldı. Daha sonra ilçenin nazar boncuğu yapımı ile ünlü mahallesi Nazarköy'e bisikletlerle ulaşan grup nazar boncuğu atölyelerini ziyaret etti. Burada boncuk yapımı tanıtımının ardından misafir öğrenci ve öğretmenlere nazar boncukları hediye edildi.

Proje çerçevesinde bisiklet turunda misafir öğrenci grubuna Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, İlçe Emniyet Müdürü Sefer Şahin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, okul müdürü Mehmet Günerhan ve proje yöneticisi öğretmenler Özgür Aydın, Ahmet Fırat, Hasan Gökhan Berk, Kaan Tekin, Abdulvahap Karabulak eşlik etti.