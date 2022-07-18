Avrupa'nın en iyi voleybolcuları Pamucak Sahili'nde kupa kaldırdı

Selçuk Pamucak Sahili'nde düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası final maçları ve ödül töreni ile sona erdi. Kadınlarda Ukrayna, erkeklerde ise Avusturya şampiyon oldu.

Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu işbirliğiyle 14-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını kadınlarda Ukrayna, erkeklerde Avusturya kaldırdı. Önemli spor organizasyonları ve kültür sanat etkinliklerinin merkezi olan Selçuk Pamucak Sahili'nde Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa'nın en iyi U20 oyuncularının mücadelesi sona erdi. 35 ülkeden 32 kadın, 32 erkek takımının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Selçuk Pamucak Sahili Plaj Voleybolu organizasyonlarının merkezi olma yolunda bir adım daha attı.

Bu yıl bir kez daha Pamucak Sahili'nde düzenlenen organizasyonun ödül töreninde Avrupa'nın en iyi voleybolcuları ödülleri, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, SWS Sports Organizasyon Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Spor Şube Vekili Enver Yılmaz, TVF İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Bronz ve gümüş madalyaların ardından U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası kadınlar kategorisinde dereceye giren Hollanda, Letonya ve Ukrayna, erkekler kategorisinde dereceye giren Almanya, Fransa ve Avusturya takımlarına madalyaları ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.