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AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 0 - Ziraat Bankkart: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 11.

hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de ağırladığı Ziraat Bankkart'a 21-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.



Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu


Altekma: Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Emir Pınar, Saar, Kerem Yaman, Umut Şahin)


Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Hacı Şahin, Aykut Gedik)


Setler: 21-25, 16-25, 17-25


Süre: 76 dakika (27, 24, 25)

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