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AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.



Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı


Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Efe Mandıracı, Bertuğ Özdeş, James Mcdonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel)


Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz, Rıfat Mehmet Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Hasan Balcıoğlu)


Setler: 25-15, 25-19, 25-10


Süre: 62 dakika (20, 22, 20)

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