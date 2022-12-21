AXA Sigorta Kupa Voley: Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler çeyrek final karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 26-28, 25-14, 25-23 ve 25-16'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Mücadelede 23 sayı üreten Burutay Subaşı karşılaşmanın en skorer ismi olurken bu oyuncuyu 19 sayıyla Mirza Lagumdzija, 12 sayıyla Nicholas Hoag, 10 sayıyla McDonnell takip etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Ozan Çağ Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Nicholas Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Burak Çevik, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Erenhan Can, Berk Dilmenler)

Setler: 26-28, 25-14, 25-23, 25-16

Süre: 103 dakika (31, 24, 26, 22)