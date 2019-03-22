AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray HDI Sigorta 3 - Aydın BŞB.: 2

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 devirerek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompeksi
Hakemler: Ebru Ayata, Serkan Büyükpabuç
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jacksonxx (Gizem, Nur Sevil, Buse, Melike)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde, Duygu, Fulden, Martinez, Lopez, Martinez (Sedef, Erce, Nikolaeva, Ezgi, Ceyda)
Setler: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8
Süre: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)