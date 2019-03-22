AXA Sigorta Kupa Volley: VakıfBank 3 - Beşiktaş 0

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
VakıfBank: Cansu, Robinson, Chiara, Ebrar, Zehra, (Ayça, Sloetjes, Buket, Tuğba, Gizem, Derya,)
Beşiktaş: Arelya, Olesia, Mia Jerkov, Merve, Fatma (Pınar, Tuğçe, Rida, Zeynep)
Setler: 25-22, 25-20, 25-13
Süre: 79 dakika (24, 29, 26)