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AXA Sigorta Kupa Volley: VakıfBank 3 - Beşiktaş 0

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi


VakıfBank: Cansu, Robinson, Chiara, Ebrar, Zehra, (Ayça, Sloetjes, Buket, Tuğba, Gizem, Derya,)


Beşiktaş: Arelya, Olesia, Mia Jerkov, Merve, Fatma (Pınar, Tuğçe, Rida, Zeynep)


Setler: 25-22, 25-20, 25-13


Süre: 79 dakika (24, 29, 26)

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