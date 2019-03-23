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AXA Sigorta Kupa Volley'de ilk finalist Eczacıbaşı Vitra

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Eczacıbaşı Vitra finale yükseldi.


Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi


Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Ayata


Eczacıbaşı Vitra: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge, Güldeniz, Gamze, Gözde, Kim


Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem, Elifsu, Atkinson, Buse, Nursevil


Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8


Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)

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