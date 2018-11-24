'Ayak başparmağı yanında kemik çıkıntısına' ameliyat uyarısı

Dr. İbrahim Akel, özellikle kadınlarda daha sık görülen 'ayak başparmağı yanında kemik çıkıntısı' rahatsızlığının cerrahi tedavisine yönelik uyarıda bulunarak, ameliyatla ayaktaki anatomik yapıyı değiştirdiklerini belirtti ve "O nedenle ağrı şikayeti yoksa sırf estetik nedenlerle ameliyat yaptırmayın. Şeklinin, görselinin düzeleceğini beklerken ağrısız bir ayağı sert ve ağrılı hale getirebilirsiniz" dedi.

Dr. İbrahim Akel, kadınlarda yaygın olarak görülen 'ayak başparmağı yanında kemik çıkıntısı' ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kadınların; iş, sosyal yaşam gibi nedenlerle ev dışında çok daha fazla zaman geçirdiğini, saatlerce ayakta kaldığını belirten Ortopedi Uzmanı Dr. İbrahim Akel, yanlış ayakkabı tercihlerinin başlarına dert açtığını söyledi.

Doç. Dr. Akel, "Burnu daralarak gelen ayakkabılar, iki taraftan tarakları kıstırıyor, baş parmakları ve beşinci parmağı da riske atıyor. Eğrilik yönünde fazlasıyla zorluyor. Topuk yükseldiğinde (biz hep 3- 4 santimi geçmeyin diyoruz) ayak ayakkabının önüne daha çok meylediyor, tam cenderenin içine giriyor. Cenderenin içine sıkışmış, dar burnun içine doğru düşmüş, dolgu olmadığı içinde tek bir noktanın üzerinde denge kurmaya çalışırken sürekli ayak bileğine, ayağın ön kısmına aşırı yük biniyor; bunlar mekanik olarak ayakta bu baskıyı artırıyor. 'Halluks Valgus' denilen 'ayak başparmağının kemik çıkıntısı' oluşuyor. Eskiye nazaran ağrı şikayetiyle başvuranların sayısı da artıyor" diye konuştu.

İzmir Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Akel, bu rahatsızlığın her sivri, dar burun ayakkabı giyen de olmadığının da altını çizerken, ayak tarak yapısının ve ailesel yatkınlığın önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"Ağrı yoksa ameliyat olmayın"

Doç. Dr. Akel, hastalığın en kesin ve kalıcı tedavisinin cerrahi tedavi olduğunu ifade ederek, 'ağrı yoksa ameliyat olmayın' uyarısında da bulunarak şunları söyledi:

"Ameliyat ile ağrılı kemik çıkıntının alınması ve gerekli yumuşak doku gevşetmelerinin yanı sıra tarak kemiğinin şeklini düzeltici ameliyatlar ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir; ancak ameliyatla ayaktaki anatomik yapıyı değiştiriyoruz, sonuçta. Haliyle bu insanın vücut bütünlüğünde bizim dışarıdan müdahale ile bir değişikliğimiz. Sırf estetik kozmetik nedenlerle bu ameliyatı önermiyorum; çünkü eğer ayak ağrımıyorsa o yük dengesine bir şekilde adapte olmuş demektir. Siz onun şeklini düzelteceğim, görselini düzelteceğim derken ağrısız bir ayağı sert ve ağrılı hale getirebilirsiniz. Vücudun bize verdiği en güçlü ve güvenilir sinyal ağrıdır. Ağrı veriyorsa çalışan sistemde bir sorun vardır. Ağrı vermiyorsa sistem çalışıyordur, çalışan sisteme dokunma. Ağrı yoksa estetik kaygıyla ameliyat olma."