Ayakkabı sektörü İzmir'de buluştu

Fuar, 3 gün boyunca önümüzdeki sezon modellerini hem Türkiye hem de yurt dışından İzmir'e gelecek profesyonellerle buluşturacak.

Bünyesinde gerçekleştirdiği ticari anlaşmalarla Türkiye'nin ayakkabı ihracatının en büyük destekçilerinden biri olan Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı bir kez daha kapılarını açtı. 45. Shoexpo İzmir'de; Türkiye'nin en çok ayakkabı ihracatı yaptığı Rusya ve İtalya başta olmak üzere 38 ülkeden sektör profesyoneli yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen fuar 26 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Fuarın açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Erkan Zandar, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz katıldı.

“Fuar İzmir 365 gün yaşayacak”

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Ne mutlu bizlere ki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir için belirlediği yoldan yürüyoruz. Bu kapsamda temel önceliklerimizden biri fuarlar ve kongreler kenti olmak ve bu doğrultuda emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştireceğimiz, ayakkabı sektörümüzü dünyayla buluşturan Shoexpo Fuarı Türkiye'nin en görkemli fuarcılık tesisi… Başkanımız Tunç Soyer'in öncülüğünde ilk adım olarak mevcut fuarlarımızı daha da büyüteceğiz. Örneğin bu yıl fuarımıza 96 firma katılıyor. Asla küçümsenecek bir sayı değil. Ama biz bunu da yeterli görmüyoruz. Bu rakamları çok daha yukarılara çekeceğiz. Diğer yandan yeni fuar ve etkinliklerle Fuar İzmir'i daha işlevsel hale getireceğiz. Burayı 365 gün yaşayan bir alana dönüştüreceğiz. Bu kent, bu tesis bunu hak ediyor” dedi.

Fuara 38 ülke katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak dünyanın dört bir yanından katılımcıları buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özuslu, “İngiltere'den Nijerya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya tam 38 ülkeden alım heyetlerini Fuar İzmir çatısı altında bir arada. Gerçekleştirdiği ayakkabı üretimiyle Türkiye'de önemli bir konumda bulunan İzmir'in kendi gücünü kullanarak zirveye emin adımlarla ilerleyebileceğini biliyoruz. Özellikle günden güne artan ayakkabı ihracatına fuarlarımızla katkı sağlamayı hedefliyor ve bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sektörün içinden gelen profesyonellerle fuarımızı daha da büyütmek, birbirinden güzel tasarımlarla yaz ve kış modasının nabzını tutarak Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nı dünyanın her noktasında bilinir hale getirmek için çok daha yoğun bir çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.

Fuar İzmir A Holü'nde gerçekleşen fuarda kadın, erkek, çocuk ayakkabısı başta olmak üzere çanta, kemer, deri ceket ile sektörün son teknolojileri sergileniyor. Ayakkabı sektöründe önemli bir noktada bulunan İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Hatay, Konya ve Manisa'dan toplamda 96 katılımcı Shoexpo İzmir'de yer alıyor. Sadece sektör profesyonellerine açık olarak düzenlenen Shoexpo İzmir, 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Ticaret hacmi artacak

İZFAŞ tarafından organize edilen “Alım Heyeti” programı, bu yıl da katılımcıları mutlu edecek. Dünyanın buluşma noktası olan Shoexpo İzmir'de, ikili görüşmelerle ticaret hacmi artırılacak. 38 ülke ve 400'ün üzerinde yabancı satın alımcı, katılımcıların modellerini inceleyerek satın alabilecek. Fuarda Türkiye, Azerbaycan, İtalya, Kazakistan, Polonya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Kosova, Almanya başta olmak üzere Sırbistan, Beyaz Rusya, Karadağ, Litvanya, Ürdün, Filistin, Lübnan, Gürcistan, Katar, Bulgaristan, İran, Çekya, Güney Afrika, İsrail, Hollanda, Belçika, Kıbrıs, Hindistan, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Ermenistan, Macaristan, Makedonya, İngiltere, Romanya, Dubai ile Nijerya'dan satın almacı bulunuyor.

Yabancı alıcıların kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde ettiği fuarda yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve taleplerini değerlendiriyor. Fuarda, Türkiye'nin ayakkabı ihracatına doğrudan etki edecek yıllık anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

Genç tasarımcılara büyük fırsat

Shoexpo İzmir'de Tasarımcı Platformu'nda genç tasarımcılar da sektörle ilgili tecrübe edinme imkanı yakaladı. Genç Tasarımcılarla Atölye Çalışmalarında; Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana ve Moda Eğitmeni Belkıs Ramazan Öztürk'ün moderatörlüğünde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü öğrencileri kendi tasarımları olan ayakkabı ve çantaları üretiyor. Bir diğer etkinlik olan “Körüklü Çizme Ustası Zeki Avcıoğlu” ile Atölye Çalışmalarında ise körüklü çizme ustalığı ve incelikleri anlatılıyor. Ayrıca fuar süresince tasarım yarış masında finale kalan 17 tasarım sergilenecek.