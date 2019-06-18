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Ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı

İzmir’in Bergama ilçesinde gerçekleşen Uluslararası 83.

İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleşen Uluslararası 83. Bergama Kermesi gösterileri esnasında ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı.


83. Uluslararası Bergama Şenlikleri kapsamında Makedonya'dan ülkemize konuk olan Makedonya Bitola Pletenka Halk Oyunları Derneği folklorcuları, kermesin açılış programında yer aldı. Makedonların yöresel oyunları büyük beğeni topladı. Gösteri esnasında ayakkabısı çıkan folklorcu, oyunu bırakmayarak ekip arkadaşlarıyla gösterisine devam etti. Ayakkabısı çıkmasına rağmen folklorcunun hiçbir şey olmamış gibi oyununa devam etmesi izleyenlerin takdirini topladı. Gösteri sonuna kadar güler yüzlü ifadesinden ödün vermeyen ekip, kermes boyunca gösterilerini sergilemeye devam edecek.

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