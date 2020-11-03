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Ayda bebeğin enkaz altındaki kritik anları böyle görüntülendi

İzmir’de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin’in kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin'in kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.


İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydan gelen 6,6 büyüklüğündeki depreminin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. AFAD kurtarma ekiplerinin enkazda yaşam mücadelesi veren Ayda ile duygusal konuşması yürekleri sızlattı. 3 yaşındaki Ayda'nın günlerdir enkazın altında yaşam mücadelesi verirken sakinliği görüntülere yansıdı. Ayda'nın kendisini kurtarmaya gelen AFAD ekibinin elini ise bir an olsun bırakmadığı görülüyor.

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