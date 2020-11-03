Ayda bebeğin kurtarılması anbean fotoğraf karelerine yansıdı

Ayda'yı enkazdan kurtaran AFAD ekipleri, onun ilk karelerini de çekti.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı'nda yaşam mücadelesi veren Ayda Gezgin isimli bebek, tüm Türkiye'ye umut oldu. Minik Ayda depremin üzerinden 91 saat geçmesine rağmen AFAD ve İHH'nın özverili çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ayda'yı enkazdan çıkaran kahramanların objektiflerine yansıyan görüntülerde ekiplerin mutluluğu da dikkat çekti. Arama kurtarma ekiplerince 4 yaşındaki Ayda bebek enkazdan alkışlar eşliğinde ve gözyaşlarıyla çıkarıldı. Ayda bebek termal battaniye ile sarılarak sedye ile ambulansa alındı. O anlar ise AFAD'ın fotoğrafçısı Önder Gödez'in objektiflerine yansıdı.

Ayda'nın sesini enkazda ilk duyan İHH Kurtarma personeli ise o anları şöyle anlattı:

"AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapılırken 91'nci saatlerde bir ses duyduk, sonrasında koordinasyon merkezine haber verdik ve sessizlik sağlandı. Aşağıdan gelen ses "ben buradayım diyordu" Sonra biz yanına indik ve Ayda küçük bir delikten elini uzattı, çok susamıştı ve su istedi. Benden tek isteği ayran ve su oldu sonra erkenden ilk yardımı yapıldı. Yaşam boşluğu oluşturan AFAD ekipleri ile birlikte alanı boşaltıp Ayda'yı enkazdan çıkardık. Tarifsiz bir duygu bu."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel muayene sonrası Ayda bebeğin doktorundan ilk açıklama geldi. Minik Ayda'nın doktoru "Ayda'da iç kanama yok genel durumu iyi" dedi.

Bu arada, anne Fidan Gezgin'e ulaşma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.